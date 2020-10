Luego de su homenaje a Rodrigo "El Potro" en la pista del " Cantando 2020", Álex Caniggia y Oscar Mediavilla protagonizaron un picante cruce en cámara. El jurado fue muy crítico con la actitud del joven y le puso un cero de puntaje.

Tras el escándalo mediático, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia pidió a la producción del certamen el despido del jurado y apuntó directamente hacia Marcelo Tinelli, el Chato Prada y Fede Hoppe, responsables del ciclo.

.

"Me parece un maleducado. Me quiso decir que lo era yo, que a veces me zarpo y tiro alguna de las mías, pero tranquilazo, yo no insulto. Me parece que un hombre grande que me quiere pedir que me tranquilice y al final me bardeó él", consideró Álex sobre Mediavilla en el piso de "Los Ángeles de Mañana".

Y disparó: "Venía bien con el jurado, venía reactivo. A mí me parece un maleducado, es un hombre grande ya. Si te zarpa un pibe, bueno... pero es un hombre grande, viste. No sé cómo Marcelo, ni Hoppe ni el Chato lo echaron".

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre si quería el despido del marido de Patricia Sosa, respondió: "No es que quiero o no, pero me parece mal un hombre grande que insulte en televisión. Si es un pibe que insulta, bueno. yo tengo 27, soy un pibe, pero no insulto".

Y cerró: "No me lo crucé ni en los cortes. Él se quiere hacer el bueno porque sabe que quedó mal. Pidió disculpas, vivo, le pidió disculpas a la gente. Quiere hacerse el bueno. Le falta pedirme disculpas a mí".