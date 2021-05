" MasterChef Celebrity 2" se vistió de deporte este martes. Las figuras del espectáculo debieron hacer platos aptos para deportistas, esto quiere decir que tuvieron que buscar el equilibrio perfecto de proteínas, carbohidratos, vitaminas y otros aspectos nutricionales.

Andrea Rincón, Claudia Fontán, María O'Donell, Juanse y Alex Caniggia fueron los protagonistas de esta desafiante propuesta del jurado. Sin embargo, el hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia cobró mayor relevancia justamente por ser familiar directo de un exfutbolista.

Consultado por Santiago del Moro, Alex nombró algunos de los deportistas famosos que han visitado su casa. "David Beckham, Zlatan Ibrahimović, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Gabriel Batistuta, Karim Benzema y te puedo seguir nombrando", aseguró.

"¿Cómo es ser hijo de un deportista?", indagó el conductor. A lo que él respondió seguro: "Para mi es normal porque es mi viejo. Me gusta". Para echarle más picante al intercambio, Del Moro profundizó: "¿Y lo más feo?".

"Y es como pesado... Por ejemplo, estoy cenando con mi viejo en un restó, y vienen los gedes y piden foto. Eso molesta", resaltó el mediático. "¿Vos empezaste en el fútbol? ¿Qué pasó con tu carrera?", le preguntó por otro lado. "Mi carrera como futbolista no me gustó, dije 'esto no es lo mío'. Lo mío es la cocina, campeón de MasterChef", cerró Alex Caniggia.