Después de que el presidente Alberto Fernández impusiera nuevas medidas a lo largo del país para evitar el contagio del coronavirus, Alex Caniggia se posicionó en el centro de la polémica tras ser detenido al estar circulando en horario prohibido y sin permiso.

“Alex Caniggia fue detenido esta madrugada, en el peaje de Hudson, en la Autopista Buenos Aires- La Plata, estaba chequeando recién aparentemente estuvo demorado unas 3, 4 horas y lo habría retirado el abogado Alejandro Cipolla”, comenzó Mariana Brey en "Los ángeles de la mañana", y agregó: "En ese horario no se puede circular, evidentemente no venía de trabajar, no tenía permiso. Es un un recorrido que hace habitualmente”.

El hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis estuvo detenido por circular en horarios no permitidos por el gobierno.

“Él dijo en sus redes ‘Con mi facha no me dejan circular a las 0 horas, volviendo de mi trabajo me quieren meter preso. Vení a buscarme Alejandro Cipolla’, después tres horas más tarde escribió ‘Salimos gracias a mi boga’. Una vez más, Alex Caniggia, en una historia así”, relató la panelista sobre la actitud de "El Emperador" al enfrentarse a las autoridades.

.

“Si estaba volviendo de grabar, podía tener su permiso habilitado de trabajo, yo entiendo que no. Están grabando por la tarde”, argumentó Maite Peñoñori sobre "MasterChef Celebrity 2". Por su parte, Andrea Taboada aclaró: “Si está volviendo de trabajar debía tener su permiso, evidentemente si lo demoraron es que no lo tenía encima”.