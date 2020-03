Tras ser decretada la cuarentena obligatoria por el gobierno nacional, sorprendió la cantidad de personas que fueron demoradas por, justamente, no cumplir con esa medida preventiva. Ante el temor por la propagación del coronavirus en nuestro país, se refuerzan las estrategias para evitarlo a toda costa.

De todos modos, hay personas que no terminan de entender lo peligroso que es no cumplir el aislamiento social al salir a las calles y visitar lugares públicos. Al parecer, uno de ellos sería Alex Caniggia, según reveló Luciana Salazar en Twitter.

Alex fue fotografiado en el peaje de Hudson.

"Me llegó la info de que lo detuvieron a Alex Caniggia por no cumplir la cuarentena", escribió la modelo despertando la indignación de miles de usuarios que no pueden creer el accionar del hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

La modelo reveló la situación de Alex en Twitter.

Preparándose para volver este año a la pista del " Súper Bailando" junto a su hermana Charlotte, el mediático aprovechó el tiempo libre para componer rimas y versos. Tanto es así que sorprendió al compartir unas líneas en su última publicación de Instagram. "ES PERFECTA MI FISONOMÍA.... TAN PERFECTA COMO MI ECONOMÍA... TE DESLUMBRO CON MI ANATOMÍA... SOY UNA ESTRELLA DICE LA ASTRONOMÍA... TE DEJO EL VIRUS QUE LA CORONA ES MÍA", expresó filoso.

Polémico en la cuarentena.

De inmediato, recibió varios elogios de parte de sus fanáticos. "El emperador no se contagia ni a palo", "boom high society", "Usted es el rey, merece eliminar el coronavirus", "Jajajajaja se pasa este pibe, pero se hace querer.. me encantó la frase de remate. Cuídate dale. Bss", fueron algunos de los comentarios que recibió en la publicación.