En el primer día de repechaje en las cocinas de " MasterChef Celebrity 2", Mariano Della Libera protagonizó un insólito cruce con Donato de Santis cuando acusó al jurado de tener preferencia con Alex Caniggia.

“Yo no puedo pelear con los chefs, es ridículo que venga a criticarlos. Pasa que el otro día vi a Alex Caniggia sacando cornalitos del aceite con un pisapapas y yo me pregunté cómo es posible que haya sacado dos medallas de oro”, cuestionó el ex futbolista en su regreso al programa.

Ante el reclamo que hizo el primer eliminado de la competencia al jurados compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y el chef italiano, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, quien es uno de los más queridos por el público por su excéntrica personalidad, arremetió contra su ex compañero en las redes sociales.

"En MasterChef fuiste el primer eliminado. Jugando al fútbol no jugaste en ningún lado. Aprendé a mirarte vos primero, pelado, en lo que hagas siempre serás un fracasado”, sentenció el mediático en su cuenta de Twitter.