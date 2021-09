Desde antes del estreno de "El Club de las Divorciadas", comenzó a circular el rumor de que Laurita Fernández, la conductora del ciclo, tenía una tensa relación con Alessandra Rampolla, la sexóloga que debutó como una de las panelistas del programa.

Dos semanas después de la primera emisión en El Trece, Rampolla se despidió de "El Club de las Divorciadas" ya que tenía otro proyecto laboral en Australia.

“Le queremos decir un ‘gracias’ enorme a Alessandra que hoy es su último día en la Argentina porque se vuelve con su proyecto a Australia. Sabíamos que este día iba a llegar pero no queríamos que llegue. Es un placer enorme para todos”, anunció Laurita. Alessandra apoyó el tiempo compartido: “Muchas gracias a ti, Laurita, por la buena onda, el cariño, la sonrisa y todas las cosas buenas. A la producción y a todos los que nos acompañaron”.

La sexóloga desmintió la mala onda con Laurita Fernández.

Si bien parecía haber buena onda entre las dos famosas, tras la despedida de Rampolla comenzaron a circular rápidamente distintas versiones de tensión y cruces.

Ante la difusión de distintos rumores, la sexóloga charló con Juan Etchegoyen en un Mitre Live y desmintió todo: “No pasó absolutamente nada y se dijeron muchas cosas que no son ciertas. Me cuesta un poco pensar en cosas que dijeron que fueron ciertas. Lo de Australia estaba por definirse y ya sabía que me iba antes de viajar a Buenos Aires y que me habían convocado de allá”.

.

“Les recordé que me tenía que ir del programa y la producción lo sabía. Todo el mundo estaba súper enterado y se trabajó el tiempo que teníamos pactado. Se hizo todo lo que se pudo. Después el programa tuvo su evolución y yo lamentablemente tuve que partir”, explicó sobre el acuerdo que tenía con producción.

¿Amigas?

Sobre la primera vez que conoció a Laurita, Alessandra fue contundente: “Siempre fue óptima mi relación con Laurita Fernández. Nos conocimos por Zoom con todo el equipo y yo estaba en Puerto Rico. La mejor onda desde que nos conocimos. Empezamos a chatear el mismo día que nos conocimos. La cantidad de florcitas y arcoíris en el chat con ella. No me hizo ninguna consulta personal pero teníamos ganas de compartir fuera de las grabaciones, cosas muy de chicas”.

“Es muy triste que se digan cosas que no son ciertas. Es muy triste y penoso. Es una combinación de cosas. No me parece importante pero en algún lugar se me hace raro porque no es mi experiencia que se inventen chismes. Frustra un poco y me parece tóxico”, concluyó sobre los falsos rumores.

¡Mirá lo que dijo Alessandra Rampolla sobre los rumores de pelea con Laurita Fernández!