"Cebollitas" sigue en el ojo de la tormenta, ante todas las denuncias que los actores de la tira infantil hicieron, con respecto a los supuestos maltratos y violencia que sufrieron durante su experiencia en el rodaje cuando eran menores de edad. Uno de los que se manifestó fue Marcelo Italiano, quién dijo que "de milagro no hubo un muerto". Por otro lado, Laura Santana, la actriz que interpretó a la maestra Mariana en la ficción, reveló que su personaje fue descartado de la producción cuando no accedió a tener relaciones con una importante autoridad del programa.

.

Ahora, el último en hacer pública su experiencia fue Alejandro “Huevo” Müller, en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. “Yo estaba contratado y tenía un personaje fijo llamado “el Cholo Metralla” y fue mi primer trabajo importante en televisión. Las denuncias me sorprendieron pero no estoy muy al tanto. Yo siempre le creo a los chicos, por lo tanto que si ellos dicen que pasó, debe haber pasado”, comentó al incio.

Luego, ante el revuelo que se generó, el intérprete compartió los sentimientos encontrados que tuvo en ese tiempo: “En esa época no era la televisión de ahora, yo no estaba de acuerdo con el trabajo infantil, ahora hay otros cuidados. Los padres estaban alejados y hacían laburar a los pibes. Yo recuerdo que una vez le dije a una de las que era mi hija en la novela que tenía 7 años, ´no la tortures más´, para mí no la pasaban bien los pibes pero no porque los maltraten sino porque estaban laburando”.

Varios integrantes del elenco de "Cebollitas" denunciaron que hubo maltratos y violencia durante las grabaciones.

Müller es el primero de los adultos del elenco de la tira juvenil que defendió las acusaciones de los damnificados y en su comparación con el pasado, rescató que ahora en los proyectos hay psicólogos para los niños en caso de que los necesiten, cosa que en la ficción en la que estuvo Dalma Maradona no ocurría.

“Yo nunca vi un maltrato pero si era una exigencia muy importante y eso es una manera de maltrato importante también. Estaba normalizado y estaban los padres ahí, los padres son los responsables de que los pibes pasen por esa situación, a mi me ofrecieron llevar a mi hija a actuar pero yo les dije que no”, recordó.

Alejandro "Huevo" Müller no tiene buenos recuerdos de su época en "Cebollitas".

En cuanto a su experiencia personal, el actor exclamó que el la pasó mal por que la exigencia de su primer rol importante en la pantalla le generaba estrés. "Había cosas que estaban mal, es historia y hace más de 20 años. Más allá de los maltratos y lo que te expresé, no fue una buena experiencia, me sentía que no estaba a la altura de las circunstancias, fue bastante difícil para mí”, concluyó.

Mirá lo que dijo Alejandro "Huevo" Müller sobre su experiencia en "Cebollitas".