Alejandro Fiore se refirió sin filtro a la Asociación Argentina de Actores y a su presidenta, Alejandra Darín.

“Yo nunca fui ni un militante ni defensor ni estando contra nada. Te puedo hablar de dos o tres personas de Actores que yo los conozco. Una ausencia muy importante en la pandemia. Un sindicato no puede tomar la bandera de un partido político. Trabajé con ella y la adoro pero es muy partidaria la Asociación“, expresó el actor sobre la hermana de Ricardo.

Luego contó: “Te puedo hablar de SAGAI que me llamaron todos los días, por ahí me meto en quilombos con lo que estoy diciendo pero no recibí un pu... llamado de Actores ni un mensaje para ver si necesitaba algo pero no dependo de ellos. Mi vida no pasa por la Asociación Argentina de Actores. Para mí sirve para cobrar los trabajos que hago. A mi no me facilitó ni ayudó en nada”.

Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores.

“No hay un apoyo porque cuando te pones una camiseta y sos de Boca y viene el de River y no te da bola. Es lo que siento“, continuó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, el artista aseguró lapidario: “La Asociación Argentina de Actores es siempre política. Tiene que defender a los actores y no defender al partido político de turno. Ponen la cara y caretean. Conozco a casi todos. Yo al menos no te puedo decir que estuvieron presentes”.

“Lo único que mantengo es no mentir y decir lo que me pasó a mí. Por ahí a aquella gente la ayudó mucho pero a mi no me ayudó un carajo nadie, nunca. Son cosas que pasan. Ojalá que se dejen de joder con las banderas políticas. Donde aparece bandera política se va todo a la mierda”, finalizó con sinceridad.