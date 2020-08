En la noche de este sábado Alejandro Fantino confirmó que tiene coronavirus y aseguró que se encuentra aislado en una habitación de su casa.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el conductor manifestó cuáles fueron algunos de los síntomas que lo llevaron a realizarse el hisopado. Además anunció que se mantendrá "offline (desconectado)" por un tiempo.

Pese a que su programa en América, "Fantino a la Tarde", había comenzado a emitirse desde los hogares de cada uno de los columnistas como medida preventiva ante el pico de contagios, el periodista de 48 años no pudo evitar contraer el virus.

"Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esa mañana me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal", describió el ex "Animales Sueltos" en su video.

Para sacar dramatismo a la situación manifestó animado: "Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID, así que ahora, hasta que se me pase... Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por debajo de la puerta, como en ‘El Penado 14′″.

Su publicación se llenó de comentarios.

Además aseguró que estará "un tiempo offline" para concentrarse y contó que aprovechará para "leer, estar con los juguetes...". En ese sentido, envió un importante a los usuarios y recomendó que "hay que cuidarse. (El virus) está por todos lados... Es una cosa increíble".

A los pocos minutos sus seguidores respondieron su publicación y le enviaron fuerzas además de desearle una pronta recuperación. "Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien", cerró Fantino enérgico.