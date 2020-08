Después de haber anunciado, hace dos semanas, que se había contagiado de Covid-19, Alejandro Fantino regresó a su programa en América. Al inicio de la emisión de este viernes, el conductor compartió alguna sensaciones sobre la experiencia: "Lo sigo viviendo. Se fue, pero hay un tiempo de recuperación total. No creí que me pudiera dejar tan cansado. Básicamente, porque soy una persona que me cuesta cansarme. Ni cuando hago deporte o cuando trabajo me canso".

.

"Sí, sentí mucho miedo. Mucho cag..., porque no sabés nunca cuándo cae la moneda que está en el aire. Me cuidó mi médico y mucha gente que apareció. Pero esa moneda te hace tener miedo, porque no sabés qué puede pasar al quinto o sexto día. Me medía la fiebre cada una hora. Googleás y ves que te dicen que si sube la fiebre a la semana podés quedar internado y complicarte", reconoció el conductor, cuya novia, Coni Mosqueira, también se contagió y contó que la pasó "pésimo".