More Rial y Alejandro Cipolla tenían una relación profesional de abogado a cliente, hasta que empezaron los rumores de que estaban saliendo. Esto surgió a raíz de una pregunta que le hicieron a la influencer en sus redes sociales, y como siempre, ella no dudo en responder.

A pesar de que la hija de Jorge Rial había dicho que solo son amigos, está vez el letrado salió a hablar del tema. En una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live" dijo: "Somos amigos y nos hablamos todos los días, constantemente. La quiero pero como amiga".

Además, contó que él está comprometido y que estos rumores le trajeron algunas complicaciones en su verdadera relación. "Mi pareja me preguntó si estaba en algo con Morena. Al ser público, trasciende mucho más y la otra persona que no es pública no entiende si es un juego de la prensa o no. Morena lo explicó perfecto", expresó cómo atravesó la situación con su media naranja.

También agregó que dentro de poco irá a visitar a More Rial a Córdoba, donde ella vive hace varios años. "Ahora tengo que ir para Córdoba y es probable que cene con ella. Ella es una genia y una persona muy introvertida hasta que entra en confianza".

More Rial y Alejandro Cipolla confirmaron que son solo amigos.

Asimismo, el abogado de la influencer remarcó que él conoció a las parejas anteriores de la madre de Francesco e incluso a las actuales, haciendo referencia a que More está conociendo a alguien cuando ella asegura que está soltera. "Aparte conocí a sus parejas y también a sus candidatos. Nunca pasó absolutamente nada".

