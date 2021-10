Hace un poco más de una semana, Wanda Nara y Mauro Icardi anunciaron que están separados. La pareja tomó la decisión después de que la botinera encontrara mensajes de su marido con la China Suárez. La actriz fue señalada como la tercera en discordia y los famosos empezaron a tomar postura.

Una de las reconocidas modelos que cambió de bando fue Alejandra Maglietti. En un principio la panelista de "Bendita", cuándo recién empezaba la discusión, había apoyado a la ex de Benjamín Vicuña abiertamente en Twitter.

Nara, que hasta ese momento no había hablado públicamente, le dedicó un furioso tuit.

El tuit de Wanda Nara contra Alejandra Maglietti.

En una entrevista que dio la modelo para el programa "Agarrate Catalina" expresó su cambio de pensamiento y dijo: "Yo opiné sin quererlo y terminé como en el medio de los dos equipos que se están armando en las redes sociales, cosa que no me gusta porque parece que se armó una grieta, China o Wanda. Y no es una grieta en realidad".

También hizo referencia a la discusión que tuvo con Wanda Nara en Twitter cuando ella se puso del lado de la China Suárez. "Fue solamente una opinión, el maltrato o lo de ´boludita´ me parece innecesario. Es un poquito fuerte, es una opinión mía en un momento en el cual ella no había mostrado las pruebas, todavía no mostró nada. En todo caso que lo muestre y después podremos opinar", expresó Maglietti.

Alejandra Maglietti, enfrentada a Wanda Nara.

Además, habló del descargo que hizo la actriz nombrada como la "rompe hogares" y dijo: "Me hubiera gustado que le pida disculpas a Wanda, que es algo que le faltó a la carta. Podría haber incluido un pedido de perdón, diciéndole: 'La verdad no fue mi intención romper tu pareja'", cerró la modelo.