A casi dos años de su separación con Jonás Gutiérrez, Alejandra Maglietti recordó el motivo por el cual decidió ponerle punto final a su relación con el futbolista.

"Me separé porque no daba para más. Había cosas que no me gustaban, que no iban a cambiar y preferí seguir caminando, conocer a personas nuevas”, expresó con sinceridad.

Y agregó: “Para mí fue una decisión acertada. La luché, le di bastante tiempo, pero cuando me di cuenta que no había vuelta atrás, dije ‘me tengo que ir’, no tengo otro camino”.

Al ser consultada en "Agarrate Catalina", ciclo radial que conduce Catalina Dugli en La Once Diez, por supuestas infidelidades del jugador, Maglietti respondió: “No tengo constancia, no lo sé. Pero no me separé por infidelidad ni por un tercero en discordia".

Luego la conductora quiso saber cómo se sentía cuando estaba en pareja con Jonás. “¿No sentís que un poco te olvidaste de vos en la relación con Jonás Gutiérrez?”, indagó Catalina.

Y la modelo, sin tapujos, contestó: “Sí. Es difícil porque cualquier persona que esté en pareja con algún deportista de alto rendimiento, porque ni siquiera tiene que ser futbolista, un poco tiene que ceder su vida”.

“Después de unos años los jugadores tienen lesiones, viajes y muchas cuestiones que uno tiene que ponerle mucha energía. Y sí me pasó de olvidarme un poco de mí, o no poner tanta energía en lo mío o en lo que me estaba pasando. Ahora volví a centrarme a mí y, a nivel profesional, me di cuenta que me empezó a ir mucho mejor. ¿Si siento que di más en la relación? Puede ser que sí porque a mí me tocó acompañar, entonces por ahí uno siente que está dando un montón y capaz que el que lo esta viviendo no lo siente o está en otra, esa es la realidad”, agregó.

Por otro lado, se refirió al difícil momento que atravesó con su ex cuando le diagnosticaron cáncer de testículos: “Pasamos un momento muy difícil. Pero eso nos unió mucho como pareja porque había una cuestión muy jodida, lo voy a decir así, que había que atravesar. Si me pongo a pensar, para mí fue una experiencia súper enriquecedora, más allá de la parte triste porque vi cosas que quizás nunca hubiera aprendido”.