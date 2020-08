Su rol al frente de la Asociación Argentina de Actores durante la actual crisis laboral agravada por la pandemia fue muy criticado en los últimos días, por eso Alejandra Darín decidió dar su visión de las cosas. Desde el inicio del aislamiento obligatorio, la presidenta de la entidad afirmó, en sintonía con la línea gubernamental, que "la actividad actoral no es considerada indispensable. Todos los que cumplan un trabajo o una tarea como actores no pueden hacerlo".

Pero con el correr del tiempo, y a la par de una crisis laboral en aumento, sin horizonte claro, se empezó a percibir un malestar entre sus colegas. En estos días, más de 2.600 artistas -encabezados por Actrices Argentinas- firmaron una carta pidiendo algún tipo de ayuda estatal ante la imposibilidad de trabajar. Además se fundó una agrupación paralela integrada en su mayoría por actores de menos de 40 años, la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA), que busca alternativas para enfrentar la crisis.

En este marco, Darín -en un informe para la señal Telesur- insistió en que la actividad de los actores "ha sufrido cuatro años de la baja de sus puestos de trabajo", por lo que se llegó "a esta pandemia (en una situación) totalmente vulnerable. Eso hizo que las medidas que se tomaron nos paralizaran absolutamente".

Por todo esto, "la situación no es solamente crítica: es desesperante e insostenible". "No tenemos trabajo, no nos ingresa (dinero): esa es una parte tremenda y muy importante. Pero en nuestra actividad convergen un montón de factores que hacen que sea una situación insostenible", alertó.