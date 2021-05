Breve pero intensa, la historia de amor de Andrea Rincón y Ale Sergi hoy es recordada como una de las relaciones más explosivas de la farándula argentina. A siete años de aquel romance, ambos pueden hablar de su pasado juntos sin arrepentimientos y reflexionar con mucha soltura.

Meses atrás, la ex participante de "MasterChef Celebrity 2" le dedicó sinceras disculpas al músico por algo ocurrido durante su relación que no quiso detallar. "Me arrepiento de muchas cosas que hice públicas de mi romance con Alejandro. Para mí fue un gran amor, creo que destruimos algo muy hermoso que tuvimos. No supimos cuidar algo muy hermoso que Dios nos regaló. Y le pido perdón por muchas cosas que él sabe", dijo por entonces.

.

Desde una perspectiva diferente, el vocalista de "Miranda" también recordó su romance con Rincón y aseguró que se trató de una época de "mucha exposición" sobre su vida privada. Invitado a "PH, Podemos Hablar", el artista no dudó en dar un paso al frente en el punto de encuentro cuando Andy Kusnetzoff invitó a los que "alguna vez perdieron el control".

"No estaba acostumbrado a que me pregunten por mi vida personal y yo avanzaba esa etapa como un caballo, sin mirar y yo me daba cuenta que las cosas se me iban de control, más cuando yo soy tan ordenado y tan fanático del control. En un punto siento que me hizo bien”, reconoció el intérprete.

Andrea Rincón y Ale Sergi estuvieron juntos en 2014.

Y reveló: "Me entregué a decir 'me parece que estoy haciendo cualquiera' y dije 'ya fue'. Después seguí adelante, pero no me arrepiento de esa situación. No controlé tanta exposición. Se me fue de las manos, mal. Pero tengo el mejor recuerdo".

También le dedicó bellas palabras a su ex al considerar: "Fue un momento en la vida de cada uno que por algún motivo teníamos que estar juntos y teníamos que encontrarnos". Pero también contó que se miraba frente al espejo y "sentía que no lo podía controlar".

"Al mismo dije ‘me hago el rockero’, no sabía qué hacer y la verdad es que me reimportaba", aseguró antes de remarcar que "no le echaría la culpa" a Andrea por esa situación. Por último hizo referencias a las declaraciones de la actriz y reflexionó: "Vi que lo que decía era positivo y me quedé con eso. No indagué más".