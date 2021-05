El fin de semana, Cande Ruggeri reveló que se cruzaría en "La Academia" con Agustín Cachete Sierra, su "ex novio": "Con mis amigas le decimos ‘elque’ porque es el que me dejó. Lo que pasa es que yo me enamoro mucho y muy fácil, y él me rompió el corazón. Podría decirse que fue la primera persona que me rompió el corazón".

"Ya no nos mandamos mensajes. Cuando es tu ex, pierdo contacto. Ya pasó mucho tiempo. Baile con él la salsa de a tres en un Bailando y después de eso, me dejó", sostuvo la joven. Y agregó: "Nunca más hablamos, desapareció. No respondió más los mensajes y ya está. Ya no lo sigo más en las redes, la última vez que me mencionó fue en el 2018, pero yo ya borré todo. No guardo rencor. En el momento, obvio que sí. Cuando a uno le rompen el corazón, lo querés matar y no lo querés ver en figurita. Pero bueno, ya pasó mucho tiempo".

Tras escuchar las declaraciones de su ¿ex novia? el actor lanzó sin piedad: "No lo sabía nadie, yo tampoco. Es raro escucharla hablar así porque nosotros nunca estuvimos de novios. Cuando me dijo 'el ex' me impactó mucho ya que justamente, una de las cosas por las que cortamos el vínculo fue porque ella quería algo más serio y yo no".

"Ella venía de un noviazgo de mucho tiempo y quería formalizar, estaba acostumbrada y yo no. Necesito mucho tiempo, tuve sólo dos novias en toda mi vida. Pero no lo hice porque se puso a salir con un amigo mío, un jugador de fútbol. Por eso me sorprende que diga que soy el ex porque nunca me enteré que hayamos sido novios", explicó el ex "Casi Ángel".

La noticia de los artistas se debatió en "Bendita TV" y allí Ale Maglietti mostró su indignación con el ganador del "Cantando 2020". Al respecto advirtió: "Cande cuenta que le dejó de hablar de golpe. Esa es una técnica que se suele usar, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y se llama ghosting. La verdad que no está bueno y es la peor manera de tratar a otra persona. Mal Cachete que no le respondió más. Aprendé que los demás son personas".

.

Su compañero Walter Quejeiro le comentó que el actor "sólo le había cortado rápido". Pero la panelista argumentó: "¡No, le tenés que decir! La llamás por teléfono como corresponde y le decís ‘mirá, yo no estoy para una relación’. ¡No le dejás de contestar el teléfono a alguien! ¡De cuarta!".

Por último, reconoció que ella también "ghosteó" alguna vez pero se arrepiente por ello: "Yo también lo he hecho y después pedí disculpas a esa gente. Me di cuenta que estuve mal".