Luego de que se conociera que murió Mauro Viale a los 73 años tras estar internado por coronavirus, muchas figuras del espectáculo, periodistas y dirigentes políticos despidieron al periodista en las redes. Uno de los mensajes que destacó fue el de Alberto Samid quien lamentó la pérdida y recordó su pelea televisiva.

"Te fuiste sin la pelea... ya nos encontraremos. Esto no va a quedar así. QEPD", escribió "El rey de la carne" en sus historias de Instagram. Luego, compartió una publicación sobre aquel histórico hecho en Crónica HD y declaró que no le parecía "humorístico". Es por eso que decidió aclarar la situación.

"Les voy a contar a cerca de cómo fue mi vida y relación con Mauro, hoy fallecido. Él me invitó al programa a hablar de buena manera. De mala leche, como supimos notar todos los que presenciaron el programa, me hacía tales preguntas las cuales no quería ni estaba obligado a responder. Y bueno gente, pasó lo que todos sabemos que pasó: trompadas y as frases siempre muy reconocidas. Lo voy a recordar como alguien firme a los ideales", manifestó.

Por su parte, en diálogo con TN, expresó: "Comprendí con el tiempo que el trabajo de él era provocar. Me llamaron para hablar de la devaluación".

"No me preguntó de eso, me empezó a provocar para pelearme sin ningún motivo. Fue una locura. 'Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo’, le dije. Me dijo ‘vamos, vamos, que usted y yo sabemos cosas’", declaró Y cerró reflexivo: "Ya pasó, fue un momento".