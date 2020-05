La ida de Susana Giménez a Punta del Este en medio de la cuarentena obligatoria dio que hablar en la farándula argentina. Si bien la diva de los teléfonos se fue con todos los papeles en regla a su chacra "La Mary", hubo diversas voces que opinaron al respecto y la criticaron.

El que sorprendió con sus declaraciones fue Alberto Fernández. Consultado por el viaje de la conductora a Uruguay y por los dichos de ella donde decía que él "está recibiendo presiones de La Cámpora" y que tiene miedo que "Argentina se convierta en Venezuela", el mandatario fue contundente.

"Yo no sé, no sé qué es eso, pero no tengo problema y cada uno puede pensar lo que quiera. Creo realmente que tenemos cosas muy importantes para resolver en la Argentina, y estos planteos son raros. Yo, a mi juicio, creo que Susana, a quien no conozco pero le tengo todo el respeto que uno tiene por una persona que no conoce, dijo todas estas cosas para que no hablemos de por qué se fue en medio de la cuarentena", sostuvo en diálogo con el ciclo radial "Detrás de lo que vemos".

En la misma línea, comparó la situación de Giménez con Marcelo Tinelli quien viajó un día antes de que se decretara la cuarentena obligatoria a Esquel con toda su familia. "Qué sé yo, al pobre Tinelli lo mataron porque se fue un día antes de la cuarentena, y ella habla de todas estas cosas y nadie habla de por qué se fue en medio de la cuarentena, cosas que pasan", cerró.