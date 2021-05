Estefanía Pasquini cumplió 22 semanas de embarazo, fruto de su amor con Alberto Cormillot, quien será papá a los 82 años, y compartió en sus redes un video de su pancita que enterneció a todos.

Además, la nutricionista de 35 años escribió unas conmovedoras palabras y anunció el nombre de su bebé: "No puedo dejar de compartir esta felicidad que no me entra en el cuerpo. No sé cuánto se notará en el video, pero acá en casa nos estamos volviendo locos de amor de cómo lo notamos y sentimos".

"22 semanas diciéndome cada día, si estas embarazada, es verdad, no puedo creerlo, me emociona como el primer día, no veo la hora de tenerlo y no parar de mimarlo toda la vida. Tantas personas esperándote para hacerte feliz. Emilio", continuó emocionada y feliz.

En el clip se la puede ver a Pasquini acostada mientras Cormillot toca su pancita y sienten las pataditas de su primer hijo en común, Emilio.

El posteo cosechó más de 31 mil reproducciones en pocas horas y cientos de divertidos mensajes por parte de los seguidores de Estefanía. "¡Cómo se mueve! ¿Estará bailando tap?", escribió una seguidora haciendo alusión a la danza que practica Alberto a sus 82 años. Otra persona escribió sobre el futuro profesional del bebé: "Se nota mucho. Va a ser futbolista".