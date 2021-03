En las últimas horas, Alberto Cormillot había hablado de sus ganas de ser nuevamente padre a los 82 años. Si bien habló como si fuera un deseo, finalmente el médico anunció que su esposa Estefanía Pasquini está embarazada.

Cormillot es padre de Adrián y René, fruto de su relación con Monika Arborgast, quien murió en 2017. El doctor especialista en obesidad se casó con Pasquini de 34 años en 2019 y generó polémica por la gran diferencia de edad en la pareja.

"La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo", explicó en diálogo con Marcelo Longobardi en "Cada mañana".

Y detalló: "Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices. Si es nena, le vamos a poner Aurora y si es varón, no lo sabemos aún pero Estefanía tiene una firme intuición de que será nena".

El jueves, Cormillot había hablado sobre su deseo de ser padre nuevamente y dejó en claro cómo sería el reparto de tareas. "Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3:45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama", reveló en "Es por ahí".

"También hicimos un acuerdo respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador", dijo con honestidad.