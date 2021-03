Luego de su casamiento en 2019 con Estefanía Pasquini, Alberto Cormillot sorprendió al revelar que están en la dulce espera del primer hijo juntos. El nutricionista será padre por tercera vez a sus 82 años junto a su colega, 48 años menor que él.

Pese a la gran diferencia de edad, el médico nutricionista confesó en comunicación con Chiche Gelblung por Crónica HD que "el bebé fue buscado, fue una decisión tomada". "Tener un hijo es una decisión. Fue muy charlado, se pensaron en los pro y los contras, todos los pros y contras de todos los tipos, familiares, sociales, económicos, de salud, por todos los aspectos", contó.

Y destacó que "la cuestión social ni se discutió". "Lo social fue lo que menos nos importó. Lo que más pensamos es cuánto tiempo estaré yo al lado del chico, pensamos en la repercusión que va a tener para el chico", expresó en cuanto a su edad.

"Si estás enamorados y armás una pareja y amás a una mujer que es joven. Es natural que si estás en funcionamiento se te ocurran cosas que por ahí no condicen con mi edad, pero yo no me pregunto la edad sino que veo si puedo hacerlo", reflexionó Cormillot.

Además contó: "Con Estefanía nos preguntamos si queríamos estar juntos y si queríamos tener un hijo ¿cuál sería la alternativa? Y decidimos que queríamos seguir adelante".

"Me siento como un padre primerizo con todos los temores de que el embarazo siga bien, que el chico nazca sanito, que no tenga ningún problema. Se me ocurre que son los temores... no me acuerdo qué temores tenían cuando nacieron mis hijos", reveló el también padre de Adrián y Reneé Cormillot.

Pero al ser consultado sobre si planea acompañar el parto al lado de su esposa, sorprendió con su respuesta: "Estuve presente en los partos anteriores, en este no creo, me impresionaría mucho. No sé, estoy con esa contradicción de no querer dejarla sola, pero me da impresión. Cuando acompañé el parto de los chicos no era tan común que los padres entraran a la sala pero ahora que es común me da miedo desmayarme".