A sus 82 años, Alberto Cormillot espera un hijo con su esposa Estefanía Pasquini y si bien se muestra feliz por la llegada del bebé, en una entrevista habló de los medios que siente por el futuro y las ganas que tiene de verlo crecer.

El médico, parte del staff de "Es por ahí", esta vez fue protagonista para anticipar la celebración del Día del Padre, que este año es muy especial para él.

Cormillot se emocionó al pensar en la llegada de Emilio, el nombre que tendrá su hijo. El conductor Guillermo Andino le consultó qué sentimientos tenía por su llegada. "Los miedos son si viene, cómo viene, si viene bien. Supongo que son los miedos que todos los padres tienen", reflexionó Cormillot.

Después, Alberto contó cómo será su rol de padre: "Voy a ponerle la polenta, no se si voy a poder cambiar mucho mi tiempo. Llevarlo al colegio no creo que pueda, porque a esta hora estoy en el programa... La experiencia que tengo no me sirve porque es de hace 50 años".

"Me conecto con mi hijo cuando mueve la panza... Lloro todo el tiempo", confesó el doctor, lo que dio pié a un pensamiento fuerte.

El animador le preguntó qué lo emocionaba y allí el entrevistado no se pudo aguantar las lágrimas. "Por ahí los temores a no poder... ¿Por qué quiero llegar a los 105? Para verlo recibido", finalizó emocionado.

"Lo vas a lograr", le dijeron sus compañeros al unísono, y lo aplaudieron para darle ánimo.

Mirá el video en el que Alberto Cormillot se quiebra al hablar de su hijo