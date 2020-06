A principios de junio, Samanta Casais participante de " Bake Off", compartió un video en su cuenta de Instagram mostrando la remodelación de su cocina. Sus miles de seguidores lo interpretaron como que fue ella la que ganó el reality de dulces.

Sin embargo, a días de la gran final, su compañero Damián Basile también subió un posteo a su cuenta de Instagram donde muestra que también pudo remodelar esta parte de su casa: “¡Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes cómo va quedando mi rinconcito pastelero! Algo tan importante para mí, para poder trabajar más cómodo, hacer videos con recetas y muchas cosas más”.

“A todos los que me bancan desde el día cero. Como saben, me arriesgué a dejar mi trabajo como empleado de comercio el día que empezamos a grabar, para seguir en casa haciendo lo que más me gusta: tortas”, concluyó emocionado.