El lunes comenzó “La 1-5/18”, la nueva apuesta de El Trece en busca de recuperar el liderazgo en las mediciones del rating. Además, hubo mucha expectativa por su llegada ya que significaba el regreso de la ficción nacional en la televisión abierta desde que comenzó la pandemia.

Sin embargo, no todos tomaron de buena manera el proyecto de Pol-Ka. La tira está enfocada en representar algunas situaciones que se viven en los barrios humildes del país, lo que generó un gran debate. Muchos usuarios en las redes sociales cuestionaron los personajes y los tildaron como exagerados.

A pesar de esto, los números que consiguió en los primeros capítulos fueron buenos. Incluso pudo superar a “Bake Off 2021” cuando ambos compartieron pantalla. A pocos días del comienzo de la tira, Agustina Cherri habló con Juan Etchegoyen en una de las transmisiones de “Mitre Live”.

La reconocida actriz es una de las protagonistas de “La 1-5/18” junto a figuras como Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia. A raíz de los duros comentarios en las redes sociales, decidió romper el silencio. “Dicen que nosotros queremos romantizar la pobreza… Hay tanto comentario tremendo, como que para vivir en una villa uno tiene que estar con la ropa sucia, rota. No entiendo mucho el concepto”, comenzó.

Cherri en acción en la nueva tira de El Trece.

Cherri, quien interpreta a Lola en la serie, no dudo en apuntar contra los detractores: “Quizás la gente que agrede u opina desde ese lugar es gente que jamás fue a una villa o un barrio humilde”. Además, se refirió al personaje que encarna en la pantalla de El Trece: “Lola es un personaje que he visto en muchos lugares, yo trabajo con varios comedores y he visto a muchas Lolas”.

Por último, mencionó: “Yo estoy muy contenta y tranquila con lo que estoy haciendo”. Las repercusiones en las redes dejan algunas dudas pero los televidentes demostraron que es un producto que les resultó interesante, por lo que “Bake Off 2021” de Telefe cambió de horario para no competir entre ambos.