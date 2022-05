Agustina Cherri es una de las actrices más queridas por el público argentino. La protagonista de " La 1-5/18" se llevó el premio a Mejor Actriz en los últimos Martín Fierro, por su gran rol protagónico en novela de Polka como Lola. Durante el fin de semana, la intérprete estuvo como invitada en "PH Podemos Hablar" y recordó distintos momentos de su carrera, ya que ella empezó en el medio de muy joven con "Chiquititas".

Cuando Andy Kusnetzoff llamó al punto de encuentro a aquellos que hayan tenido una situación bizarra con algún fanático, la actriz dio un paso al frente. De tal modo, la ex de Gastón Pauls se refirió a dos momentos insólitos que vivió con admiradores.

En primer lugar, Cherri señaló que un seguidor suyo se tatuó su rostro en el brazo con la cara de su personaje en la tira infantil de Cris Morena. "Horrible el tatuaje", indicó.

Un admirador de Agustina Cherri se tatuó su rostro en "Chiquititas".

Luego, la amiga de Lali González habló de una de las anécdotas más desagradables que tuvo. "Después me pasó que otro fan me escribía todos los días cosas en una agenda y a fin de año me lo dejaba en la puerta del estudio donde grababa. Tenía las uñas largas y además del cuaderno con anotaciones me dejó un collar hecho con sus uñas. Eso lo hizo durante cuatro años seguidos", reveló.

Agustina Cherri reveló que un fan le regaló un collar hecho con uñas.

Hacia el final, la madre de Muna Pauls no ocultó la impresión que le dio semejante presente, aunque destacó: "Siempre fue muy educado, muy respetuoso pero me dio miedo. Eso fue lo más bizarro que me pasó".

