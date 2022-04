" La 1-5/18" tuvo gran éxito en la pantalla de El Trece durante 2021 y parte del 2022. Una de sus protagonistas fue Agustina Cherri, quien estaba acompañada por Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia, entre otros nombres que formaron el elenco de la tira. Durante una entrevista, reveló algunos detalles del grupo de actores que trabajaron en la novela.

La ex pareja de Gastón Pauls fue invitada a "LAM" y respondió distintas cuestiones tanto de vida personal como profesional. Uno de los puntos para abordar era el programa que realizó en plena pandemia, un arriesgado proyecto que encararon con un gran conjunto de artistas.

.

Ángel de Brito le marcó que era un elenco "picante y divertido". "Tenían mucha onda ustedes. Se juntaban mucho, algo que no es habitual", agregó el conductor. Ante eso, la actriz sumó: "Hacia rato que no trabajaba con un elenco tan divertido. Mucha joda, yo me sumaba cuando podía pero había gente que sí".

Agustina Cherri habló sobre el elenco de " La 1-5/18"

Además, puso uno de los temas del programa arriba de la mesa. Minutos antes de su presentación, el panel de "LAM" recordó la interna en "Intrusos" por un chat paralelo años atrás y ella reveló un detalle de la serie en la que trabajó. "Esto de los chats paralelos, chicos... Era un quilom... ' La 1-5/18'. Los que estaban, los que no estaban, los que no estaban y no hablaban que los sacaban. Hubo rispideces como pasa en todos lados pero fue un elenco divino", dijo.

Tal como explicó la actriz, muchos integrantes del equipo se mostraban juntos fuera de las cámaras del set de grabación. Las reuniones durante la noche aparecían como un clásico entre colegas, muchos de ellos ya considerados amigos entre ellos.