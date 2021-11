Si bien "La 1-5/18" ya se instaló como una de las novelas que causa furor entre los televidentes argentinos, desde su estreno el proyecto de Polka recibió muchas críticas en las redes sociales, por la supuesta romantización de la pobreza e interpretación de sus protagonistas que encarnan a habitantes de un barrio de emergenicia.

.

En diálogo con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", Agustina Cherri se refirió a estos comentarios negativos: "Leo algunas críticas porque trascienden, pero no me angustia ni me da bronca. A veces me da pena desde qué lugar se habla sin conocimiento cuando es por el simple hecho de dañar." Y agregó: "Algunos son agresivos por demás, pero me parace que es parte del juego también. Entiendo que quizás la gente que agrede desde ese lugar, es gente que jamás ha ido a una villa".

En cuanto a su labor en la novela creada por Adrián Suar, la ex pareja de Gastón Pauls manifestó que se siente muy cómoda con su desempeño. "Yo soy una actriz que interpreto y digo lo que tengo que decir, contar esa historia que están escribiendo unos autores increíbles. Lola es un personaje que he visto en muchos lugares, yo trabajo con varios comedores y he visto a muchas Lolas".

Además, remarcó el talento de sus compañeros de elenco: "Es muy difícil generar tantos vínculos, así que yo estoy muy contenta y tranquila con lo que estoy haciendo y lo que están haciendo mis compañeros también".

¡Mirá lo que dijo Agustina Cherri sobre los insultos en las redes a "La 1-5/18"!