El pasado viernes 15 de enero fue más que emocionante para Agustín "Cachete" Sierra ya que junto a su compañera Inbal Comedi ganaron el " Cantando 2020". Los participantes se enfrentaron a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta en la última gala del certamen.

En medio de la emoción y la alegría tras levantar el trofeo, el actor brindó una breve entrevista online a Lizardo Ponce y expresó orgulloso: "Para los que no se animan, este es un gran ejemplo. Por más que parezca que las cosas no se pueden lograr pero ni en pedo, y mucho menos a los 30 años, quiero decirles que sí, se puede”.

Luego el joven, que se ganó el cariño de la gente en producciones de Cris Morena como "Chiquititas" y "Casi Ángeles", manifestó: “Está bueno jugársela por algo que no sabés cómo va a salir, porque en una de esas terminás con un trofeo en tu casa”.

Además el artista se mostró agradecido con su equipo de trabajo y con sus fans: “De verdad que esto es todo suyo. Gracias por el apoyo, por el cariño. Los que me conocen saben por lo que pasamos durante todo este 2020, y no cuento lo que dije, lo verdadero, pero acá fui muy feliz. Me hicieron muy feliz”.

¡Mirá el momento en que Agustín Sierra gana el " Cantando 2020"!