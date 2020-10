Este viernes por la noche se vivió una nueva gala de sentencia y duelo en la pista del " Cantando 2020". No obstante, al momento recibir el puntaje secreto de Nacha Guevara, Agustín Sierra no pudo evitar ser consultado por Ángel de Brito sobre los escandalosos tuits de su amigo y colega Yeyo de Gregorio donde tildaba de "caretón" a Nico Vázquez.

Todo comenzó a partir un saludo del actor y su pareja, Gimena Accardi, donde le daban su apoyo a Cachete Sierra antes de realizar el homenaje a " Casi Ángeles" que realizaron en el reality de canto junto a Rochi Igarzábal. Tras ver el saludo de Vázquez, De Gregorio se despachó contra él en Twitter: "No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: 'Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado'. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey".

Uno de los mensajes más fuertes de Stefano De Gregorio contra Nico Vázquez.

"Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los 4 años de CA ( Casi Ángeles), pero no por eso voy a ignorar cosas que a mi y a Cache nos dolieron, gracias a todos por la buena onda", agregó el actor.

La polémica no terminó ahí ya que luego le contestó la propia Accardi en defensa de su pareja y es por eso que él optó por eliminar los tuits tras el gran revuelo que se generó este viernes.

Por su parte, Sierra no esquivó el asunto y declaró: "No sé qué es lo que pasó entre ellos, no me compete. Stefano es un hermano para mí, lo amo, pero no puedo responder por lo que piensa. A Nico yo lo quiero mucho, tuvimos un tema personal y lo resolvimos en privado, era algo en lo que no coincidíamos. Hemos llorado juntos, nos abrazamos, y Nico se sumó a este saludo".

En cuanto a los escandalosos mensajes que compartió De Gregorio en la red social del pajarito, Cachete opinó: "Él lo sintió así, y es un tema que tendrán que resolver ellos. Le mando un fuerte abrazo a la familia de Jime que están pasando un momento muy delicado. No tengo nada con Nico, le tengo mucho cariño, hablamos lo que teníamos que hablar".

Así fue cómo el actor dejó en claro que el tema se resolvió en el ámbito privado. Sin emitir ninguna opinión más al respecto, el protagonista de "Sex" cerró lo que parece ser una guerra interna dentro de lo que fue el elenco de " Casi Ángeles".