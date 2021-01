Una final con toda la emoción, los sueños y proyectos por cumplir se vivió en el " Cantando 2020". La dupla formada por Ángela Leiva y Brian Lanzelotta y la integrada por Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi se enfrentaron al cierre de esta edición para definir quién se consagraba en el popular reality de canto.

Las dos parejas se jugaron la vida en la pista del " Cantando 2020".

El grito con los puños apretados, de rodillas en la pista, le salió del corazón. Fue inmenso y espontáneo, y una síntesis perfecta de lo que se vivió en la pista del certamen. Así festejó Brian Lanzelotta en la noche del jueves, mientras Ángela Leiva, a su lado, lloraba con los ojos cerrados. Esa pasión, junto a un enorme talento, los llevó hasta la gran final. Y este viernes se encontraron definiendo el certamen ante Agustín Sierra e Inbal Comedi, quienes se habían clasificado en la gala del miércoles. El llanto del ex "Casi Ángeles", gran revelación del "Cantando", fue otra muestra de la emoción que generaron las semifinales. "Es algo increíble estar acá, me la jugué y me hizo muy feliz", resumió Agustín.

En la semifinal del jueves, Brian y Ángela superaron ajustadamente a Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, otra de las efectivas duplas que pasaron por el reality. En realidad, Rocío y Rodrigo aventajaron 3-2 a sus rivales según las preferencias del jurado (Nacha Guevara, Karina "La Princesita", Oscar Mediavilla y Moria Casán), pero el voto de la gente inclinó la balanza, en un 51,7%. Así lo anunciaron Ángel de Brito y Laura Fernández, ante la tensión de todos en el estudio. Mientras tanto, el miércoles, Cachete e Inbal, también se impusieron gracias al voto del público por un 58% ante Tyago Griffo, Gladys "La Bomba Tucumana" y Lissa Vera, quien se sumó en las últimas instancias. Antes, el jurado le había otorgado la victoria parcial a este trío, con un 4-1.

Los conductores, el jurado y parte de la producción del " Cantando 2020". (Foto: Laflia)

Tras la presentación de los conductores, las dos parejas se presentaron en la pista. Primero lo hizo "Cachete" e Inbal con "(I Can't Get No) Satisfaction" de los Rolling Stones, luego continuó Ángela y Brian con la versión en español de "Sola Otra Vez" de Celine Dion. En las devoluciones, los votos se inclinaron a favor de la segunda pareja.

Cachete Sierra e Inbal Comedi apostaron por el rock. (Foto: Laflia)

En la segunda ronda de presentaciones, Sierra y Comedi interpretaron un tema de "Los Redonditos". Mientras que Leiva y Lanzelotta se animaron a uno de los Pimpinella. A pesar de las dificultades que tuvieron las dos parejas, nuevamente volvió a llevarse el punto del jurado la segunda pareja.

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta se enfocaron en lo melódico. (Foto: Laflia)

La tercera ronda comenzó con la primera pareja que cantó una canción de "Memphis la Blusera". El dúo de Ángela y Brian por su parte entonaron "I Will Always Love You", un clásico de Whitney Houston. En esta ocasión se produjo un empate y ambas parejas se llevaron un punto cada una.

Por último, "El rock de los gatos" de Los Ratones Paranoicos fue presentado por Cachete e Inbal en su última performance. Mientras que Ángela y Brian hicieron lo suyo con "Corazón Partío" de Alejandro Sanz. 4 - 1 terminó la votación del jurado, lo cual dejó a la segunda pareja con un paso adelante del triunfo. Sin embargo, el voto final quedó a cargo del público.

Con el 53,02 por ciento de los votos, Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi se convirtieron en los ganadores. Con su triunfo ganaron 500 mil pesos y el título de campeones del " Cantando 2020".