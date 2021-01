Tras un 2020 agitado por quedar en el medio del escándalo entre Yeyo de Gregorio y Nicolás Vázquez, Agustín Sierra se alejó de su amigo y ex compañero de "Casi Ángeles" y levantó sospechas de una enemistad.

Invitado a "Los Ángeles de la Mañana", el actor fue consultado por su vínculo con su colega. "¿Te peleaste con Yeyo de Gregorio?", le preguntó Ángel de Brito sin filtro. Y el actor respondió: "No me peleé, hablamos... Nos dejamos un tiempo, hay que darle tiempo a las cosas. Ayer me dijeron que me había dejado de seguir".

.

Y el conductor repreguntó: "¿Por qué se distanciaron?". A lo que Agustín explicó: "Por lo que pasó (con Nico). Después hablamos nosotros en lo personal y tuve muchas diferencias con él... Espero, el día de mañana, volver a encontrarme con él y seguir, poder aclarar otras cosas que ahora con el distanciamiento, la pandemia y el trabajo, no era el momento".

Por su parte, Andrea Taboada quiso saber si mantiene contacto con Vázquez y la respuesta del joven fue negativa: "No, con Nico tampoco".