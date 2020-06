Generó preocupación la noticia sobre que el director y maestro de actores Agustín Alezzo, internado en el Sanatorio de la Trinidad por una infección urinaria, dio positivo en el test de Covid-19. El artista está estable, no tiene necesidad de asistencia respiratoria, y había llegado al centro médico porque tenía fiebre.

Pero otra situación afecta a Alezzo, quien venía atravesando un "bajón emocional" que podría haber hecho mella en sus defensas. Su Escuela de Formación Actoral, fundada en 1966, pasa por un pésimo momento económico, y hasta se habló de un posible cierre. Apenas antes de ser internado, el artista le contó a DiarioShow.com: "Hablar de manera terminante de un cierre es prematuro. Veremos cómo se presenta el cuadro de situación al finalizar esta emergencia sanitaria".

Alezzo admitió que "no solamente los actores, las salas de teatro independiente, las diversas actividades artísticas, la humanidad toda se encuentra en dificultades". En cuanto a las nuevas modalidades de teatro online, destacó: "El teatro es difícil concebirlo de otra manera que no sea con actores en un escenario y con público en la platea. Me cuesta entenderlo de otra forma; el teatro es la respiración del actor y la presencia cercana de personas".