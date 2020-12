Después de algunas idas y vueltas mediáticas, Barby Silenzi y El Polaco se reconciliaron. Desde su separación, la pareja se mostró por primera vez públicamente en el show de Karina "La Princesita".

Sin embargo, Ángel de Brito contó algunos momentos violentos de la pareja: “Hace más o menos un mes que viene pasando que al Polaco se le cruzaron los cables, trata mal a Barby, no le habla, le dice que quiere que se vaya (de la casa). Pero a los días le dice ‘era un chiste, no te vayas, me encanta estar en familia’”.

“Ella también pensó en dejarlo e irse directamente. Pero como estaba enamorada y él cada tanto le decía que la amaba, que no sabía qué le había pasado, que se le cruzaron los cables, volvían a estar juntos. Pero cada vez era peor la relación", manifestó en "Los ángeles de la mañana".

"En un momento él le dijo ‘hace un mes que te vengo diciendo que no estamos más juntos y vos seguís acá (en mi casa). Te tenés que ir’. Esto era un día así y al otro ‘te amo, quedate’”.

El artista y la bailarina son papás de Abril.

“Al Polaco le mandaron la captura de la foto de Barby con Fran Delgado y ahí se pudrió todo, discutieron, le dijo el discurso de que no la amaba más, que hacía un montón de que le estaba pidiendo que abandone la casa. Esa noche, Barby terminó durmiendo en el sofá con Abril…”.

“Con un tipo así, que es violento y tiene esta conducta violenta, después empieza otra violencia que es la económica", agregó Cinthia Fernández finalmente.

