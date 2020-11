La figura de Diego Maradona tiene un gran peso en la cultura popular de la Argentina y sus valores políticos y sociales se volvieron bandera de muchos de sus admiradores que lo siguieron en cada uno de sus pasos dentro y fuera de la cancha.

Hasta sus últimos días, el astro del fútbol se manifestó peronista y muchos de los adeptos a esa corriente lo convirtieron uno de sus emblemas. Pero durante un móvil en vivo de Sergio Lapegüe para TN, la rivalidad política se hizo sentir.

Durante la transmisión desde el ingreso a la Casa Rosada, el periodista vivió un incómodo momento mientras hacía su salida al aire del noticiero. Un grupo de fanáticos lo insultó y el no pudo evitar manifestar su descargo ante las cámaras.

Fanáticos se concentran en Casa Rosada para despedir a Maradona (Jonatan Moreno/Crónica).

Seguidores que hacían la fila para ingresar al salón donde se encuentran los restos de Maradona comenzaron a cantar frente a cámara contra el Grupo Clarín, que mantiene un histórico enfrentamiento con el kirchnerismo.

"Tomala vos, damela a mí, el que no salta, es de Clarín", gritaron desde las filas. Y Lapegüe bromeó: "Me parece que mucho no nos quieren".

Luego manifestó: "Esto no tiene nada que ver con Clarín, tiene que ver con el más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, un hombre que ha marcado las diferencias y que se comportó siempre como un tipo de otro planeta. Pero evidentemente, la gente sigue con las grietas, una estupidez bastante notoria en un momento que me parece que a él le hubiese gustado que se mantengan con respeto, el mismo que él tenía por la pelota".

Sin embargo, los insultos comenzaron a subir de tono y el conductor debió refugiarse dentro de la camioneta del canal ya que por los gritos y cantos no podía continuar con su labor. "¿Por qué me voy a ir? ¡Tranquilos! Es difícil así, es bastante complejo. Ser respetuoso, eso es lo que estamos pidiendo, respeto, pero evidentemente no lo tienen", lamentó.

"La verdad es que es muy triste. Vengo a laburar, es cierto, pero bueno. Me parece que me voy a tener que ir de acá. Se están acercando y es medio peligroso. Roxy, llamen a la policía porque es medio complicado trabajar así. Capaz me vienen a golpear", advirtió.