Fiel a su estilo, Adriana Salgueiro brindó una entrevista donde habló de todo y no tuvo problema en decir lo que piensa sobre algunos de los temas candentes de la actualidad.

Así sucedió cuando la artista tuvo que dar su mirada sobre el feminismo en nuestro país y las diferencias que encuentra con lo que se pensaba sobre las mujeres en los 80. “El humor cambió, ahora con el tema del feminismo hay un montón de sketches, un montón de chistes que no podrían ir”, reflexionó. Y agregó: “En nuestra época estaba naturalizado de una manera en que a mí no me ofendía que me dijeran que estaba linda o que tenía buen cuerpo, era normal. Pero ahora obviamente no. Las cosas fueron cambiando, las mujeres fuimos ocupando otros lugares y ahora hay que ir adaptándose", señaló a la vez que advirtió que a ella se le hace difícil comprender el movimiento feminista actual.

.

En la misma línea, resaltó que "le molesta el fundamentalismo" que encuentra en ciertas referentes feministas. “Me parece maravilloso que peleemos por un lugar, en cobrar lo mismo laboralmente, en que no haya acoso ni abuso de poder. Todo eso me parece bárbaro. Ahora el extremo a que si un hombre le abre una puerta a una mujer esta le dice '¿¡que te pasa!?, te pensas que no lo puedo abrir sola' es mucho”, remarcó convencida en diálogo con Andrea Falcone en "Jubilados TV".

SU MALA EXPERIENCIA EN "CORTE Y CONFECCIÓN"

Adriana Salgueiro fue una de las primeras en abandonar “Corte y confección”. Si bien ya pasaron varias semanas desde su eliminación, su enojo aún sigue vigente. “No me gustó nada”, aseguró al ser consultada por su experiencia en el ciclo conducido por Andrea Politti en El Trece.

“No la pase bien, porque yo me lo tome en serio y yo soy muy exigente conmigo misma”, manifestó la actriz. “Cuando escuchaba las devoluciones que me hacían, que me parecían sumamente injustas, en vez de reírme como diciendo 'que me importa lo que estás diciendo' o de reaccionar como mucho lo hacen para permanecer en el reality, yo me quedaba callada y sufría”, admitió.

Para cerrar, explicó que lo mejor fue haberse ido a tiempo de la competencia. “¿A esta altura con todo lo que me pasó voy a sufrir? ¡No! Mejor que me fui... me tenía que ir, no estaba bueno quedarme ahí porque no me estaba haciendo bien a mí”, reconoció sincera. Y concluyó: “Al principio cuando salí y hacía entrevistas estaba enojadísima, decía 'me faltaron el respeto' y después me di cuenta que no, que la equivocada era yo que no entendí el juego”.