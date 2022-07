Esta semana se dieron por cerradas las negociaciones con El Trece para el esperado regreso de Mirtha Legrand, y estallaron los rumores y las versiones cruzadas. La productora StoryLab, cuyo titular es Nacho Viale, nieto de la conductora, informó que "luego de haber entregado la última propuesta el día 9 de junio de 2022, el pasado viernes (23-6) operó el vencimiento del llamado 'derecho de preferencia' en beneficio de El Trece, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de arduas negociaciones".

Durante una salida teatral, la Chiqui fue interceptada por muchos medios que querían saber cómo se siente al respecto. La diva admitió estar "decepcionada" y manifestó su firme deseo de terminar su carrera televisiva en el canal de Constitución.

Y ahora fue el turno de Adrián Suar. El gerente de programación de El Trece reconoció en diálogo con "Socios del espectáculo" que había grandes diferencias económicas entre lo que se ofrecía desde el canal y lo que pretendía el joven productor.

Mirtha Legrand quedó liberada del contrato con El Trece.

"Él (Nacho Viale) pidió un dinero mucho mayor del que pedía el año pasado... muchísimo más. Una diferencia muy grande y es esto lo que traba todo. En lo personal, no quiero otra cosa más que Mirtha Legran esté con nosotros, el Canal la quiere tener y ella dijo que quiere estar en El Trece. Estoy haciendo el mayor esfuerzo y lo hablé con Nacho para acordar otro dinero, pero dice que los costos no le dan. Los números son los números y ese es el problema que debe tener la productora, pero no entiendo este pedido", detalló el Chueco.

"De todos modos, le dije que si tiene una oferta mejor y superadora, no pondré trabas. Ella es una persona grande que merece respeto y donde quiera estar, estará. Se lo dije a ella y lo repito: Mirtha es de la televisión", cerró sobre el futuro de Mirtha Legrand.