Luego de un año alejado de la conducción por la pandemia de coronavirus, Marcelo Tinelli regresó a la pantalla con un cambio al ya clásico formato de " ShowMatch". La propuesta de "La Academia" se promocionó con bombos y platillos pero los resultados no fueron los esperados.

La audiencia se muestra más exigente y con nuevas pretenciones y la competencia de baile y talentos entre figuras de la farándula argentina parece no encantar a los espectadores. Respecto al rating del programa, Adrián Suar reconoció que no se trata del mejor año para el canal.

.

El gerente de programación aseguró en diálogo radial con Jorge Rial en "Argenzuela" que "está difícil. Marcelo está adentro de un canal que atraviesa un momento difícil".

"Este año no pude encontrar la programación que quería, primero porque Telefe está haciendo muy bien las cosas. ¿Yo las estoy haciendo mal? En principio, de normal para abajo, pero también ya me pasó varias veces que me iba mal y después darlo vuelta. La televisión siempre tiene revancha. Se juega de local y visitante", reflexionó en comparación con "La Voz Argentina", "MasterChef Celebrity" y la novela turca "Doctor Milagro" que concentraron gran parte del rating.

No es el mejor año de Marcelo Tinelli.

En cuanto al momento que pasa Tinelli con su programa, aseguró: "Marcelo está atravesando un año difícil. Él está bien, está luchando. Es un luchador nato y va a morir luchando, porque lo conozco. Yo creo que al programa lo está buscando. Seguramente está reflexionando qué le pasa con el 'Bailando'. Que, cómo hablé con él: ‘Bueno, tranquilo, ¿no te alcanzan 17 años que van del Bailando? Está bien. En un momento te pueden cantar Colorado el 32′. Puede pasar. Todos podemos perder una batalla, todos. Yo he perdido más de una".

De todas formas remarcó que si bien intentará "resetear la pantalla de El Trece", Tinelli es "inamovible" de su programación.