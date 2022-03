Adrián Pallares y Rodrigo Lussich debutaron el lunes 7 de marzo por la pantalla de El Trece con "Socios del Espectáculo". Allí hablaron de la separación de Jorge Rial con Romina Pereiro y él no se lo tomó muy bien. Luego de la discusión entre los colegas, los ex conductores de "Intrusos" salieron a hablar.

En "A la tarde" los periodistas fueron entrevistados y consultados por su ex compañero de programa y allí demostraron que la relación no era la mejor. "No hay nada con Jorge, no tengo relación, ningún tipo de relación", comenzó diciendo Pallares.

.

Enseguida Lussich comentó: "En este momento mejor no tenerla, me parece. Mejor no hablar con él, no es un momento ahora para hablar porque está todo mal". Ambos se mostraron dolidos por la reacción de Rial y lo demostraron con sus gestos en el móvil.

"Tema cerrado, pero no por firmar la pipa de la paz, ni nada. Seguramente a él no le interesa hablar con nosotros y nosotros tampoco con él", agregó Adrián. Fue el mismo periodista que arremetió contra ellos luego de su debut en otro canal.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en "Socios del espectáculo".

"No es el momento ahora porque sería prender más fuego algo que está muy prendido. Creo que uno con los años madura un poco y aprende a no actuar en caliente y en todo caso esperar, no para amigarse porque lo que hizo es imperdonable, pero me parece que ahora es mejor esperar y dejar correr el agua", cerró diciendo Rodrigo.

