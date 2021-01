Este lunes, Belu Lucius protagonizó un incómodo momento en el mercado de "MasterChef Celebrity" junto a El Polaco, su compañero de equipo. La influencer no pudo aguantar la risa al guiar al cantante y se hizo pis encima.

El último desafío en el reality de cocina fue un tanto complicado para los participantes. Uno de los integrantes del grupo, en este caso El Polaco, debía tener los ojos tapados mientras que Belu era la encargada de darle instrucciones para encontrar los ingredientes. Entre risas y movimientos imprevistos del artista, la instagrammer tuvo un accidente escatológico ya que su vejiga no aguantó de la emoción.

El difícil desafío de Belu Lucius y El Polaco.

“Me estoy meando. ¿Entendés que se me está cayendo el chorrito de pis? Esto es un bochorno”, dijo la participante mientras intentaba orientar a su compañero en el almacén. Ante esta insólita situación que se vivió en televisión, los panelistas de "Intrusos" dieron su opinión.

Adrián Pallares fue el más crudo al momento de dar su mirada: “Más allá de lo que le pasó puntualmente a Belu, en otro momento de la televisión eso se hubiera editado. Aparte de que es un programa que tiene que ver con la comida, básicamente. A mí no me gustó cuando lo vi, debo decirlo”.

El momento en el que la influencer se hizo pis.

En cambio, Débora D´Amato apoyó a la participante y sostuvo: “Me siento absolutamente identificada con Belu. Yo me hice pis encima un montón de veces. Ella fue mamá dos veces y cuesta mucho más contener cuando ya fuiste mamá. Lo digo porque me pasa. No sé si los de Belu fueron partos naturales o cesárea, pero si fueron partos naturales, no hay manera de controlarlo”.