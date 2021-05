Adrián Barilari sorprendió en el programa de Jey Mammón al referirse a Mirtha Legrand y revelar que no se sentaría en su mesa, aunque en la actualidad lo conduce su nieta, Juana Viale.

El músico fue sincero al responder que si es invitado al ciclo de la diva, prefiere no ir. La declaración de Barilari fue luego de que Jey le preguntara: "¿Irías a cantarle el feliz cumpleaños a Mirtha si te contrata?"

Rápidamente, el cantante de "Rata Blanca" contestó: "No tengo porqué cantarle el feliz cumpleaños a Mirtha. Es más, no iría al programa de Mirtha directamente".

Y luego en "Los Mammones" explicó: "No se hace lo que no sé hacer, que es cantar. Yo acá vengo porque vos me haces cantar, es lo que yo sé hacer". Sin embargo, la respuesta al conductor no le convenció e insistió: "¿Y si te contrata por un millón de dólares?

Pero Adrián insistió en que no iría ni por ese motivo y aclaró: "No dije que no la quiero, es más, la admiro por su edad y cómo está".

¡Mirá el video!