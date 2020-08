En la noche de este martes, Adabel Guerrero volvió a la pista del " Cantando 2020" con una interpreteción de "Tan solo tu", canción de Carlos Cuevas.

Pero su participación no gustó al jurado y fue muy criticada por Nacha Guevara quien puntuó su performance junto a Leandro Bassano con un drástico cuatro. En su devolución evaluó: "No me agregó nada de nada. Es lo que ya vimos y recontra vimos. Un poco más de creatividad, venimos viendo más de lo mismo. Arriesgate un poquito más, mami".

.

El comentario de la artista no cayó nada bien a la también bailarina y detrás de escena se desquitó: "¡Qué forr... Nacha!". Su insulto quedó regristado por la cámara del móvil de "Los Ángeles de la Mañana" que estaba grabando para hacer una nota con ella.

Adabel Guerrero y Leandro Bassano antes de cantar.

Sin darse cuenta de la presencia de la cronista, Adabel dejó ver su fastidio por las críticas de la jurado. Pero al reconocer que estaba en una entrevista, manifestó: "Mirá, tengo sensaciones encontradas. Me voy enojada porque me parece totalmente injusto, es una estupidez enorme lo que plantearon...".

"Que no les gustó los bailarines, que no les gustó el vestuario... Dale... hace años que estoy acá y me pareció berreta la devolución. Berreta", cerró enojada.