A raíz de picantes declaraciones de Moria Casán sobre Adabel Guerrero, la bailarina fue al contraataque con la diva ortomolecular y hasta amenazó con "arrancarle la lengua" y "comérsela".

Todo comenzó cuando la "One" manifestó que Marcelo Durán, una antigua expareja de la mediática, la llevó a realizarse intervenciones estéticas. Tras dichas declaraciones, la figura de la farándula argentina manifestó: "Conmigo es una mala persona. Le pedí que no hable del tema y otra vez lo vuelve a hablar. Me había puesto contenta porque el otro día en el Cantando 2020 no nombró el tema y dije 'bueno se ubicó y no habló de lo que yo pedí que no hable', pero te das cuenta que es una mala mina".

"Yo creí que iban a pasar el tape del Cantando donde ella cerró diciendo que yo seguramente tenía problemas en mi familia. Lo único que te voy a pedir es que no vuelvas a hablar de mi familia porque te arranco la lengua y me la como. Te lo digo de verdad: no vuelvas a hablar de mi familia. Es lo único que te voy a volver a pedir. Esto es entre nosotras dos en todo caso", advirtió en "La Previa del Cantando".

Por último, le habló directo a la jurado del "Cantando 2020" y expresó: "Para mí no sos nada y yo no soy nada para vos, pero te digo que arruinaste mi estadía en el Cantando y no es la primera vez que me tocás este tema del que yo estoy como resentida. Sí, estoy como resentida con vos y mal. Vos tenés el falo en la mano porque seguramente te falta el falo", cerró súper picante.