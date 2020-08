La última gala de Adabel Guerrero en el " Cantando 2020" dejó a flor de piel la picante relación que tiene con Moria Casán. Tras la dura devolución de la jurado, la bailarina estalló de furia.

En medio de un fuerte ida y vuelta en la pista del certamen de canto, Adabel tildó a la One de "machista" y la lengua karateca no se quedó callada.

"Todo el mundo me dijo que Moria tiene algo conmigo, me da la sensación de que no le termino de caer del todo bien", expresó sincera la bailarina tras las duras críticas de la diva ortomolecular sobre su pérfomance en el certamen.

La disputa comenzó cuando la participante se burló del bastón que usa la jurado como accesorio de sus jugados looks. "Me parece que lejos de pelearme, le voy a chupar un poco las medias. Aunque me molesta la gente chupamedias, no chupé nada para nada, pero quizás le tenga que chupar el palo", disparó picante.

Para responderle, la "bastonera" del jurado, como le gusta autodenominarse, se refirió días atrás a las cirugías estéticas que se habría realizado la artista y en "Los Ángeles de la Mañana" apuntó: "Antes de todas sus operaciones que le hizo el otro novio que tenía y que le puso dientes, pelo, nariz y la hizo entera, yo no la conocía. Era otra piba".

Adabel Guerrero recibió duras devoluciones del jurado en el " Cantando 2020".

Ante sus desafortunados dichos, la bailarina de ballet replicó: "Me pareció súper machista su comentario, poco femenino y desagradable. No me parece que una mujer se dirija así a otra mujer".

"Siempre está diciendo cosas que no me gustan que se digan, no me gusta que se metan con mi cuerpo", remarcó. Sin embargo, Moria no perdió la oportunidad de responder y llevó su cruce mediático a un nuevo límite.

"Adabel me llamó y me dijo que no le mencione a una persona de su pasado que le hace mucho daño. El tema es que ella tenía las tetas con silicona antes de (que naciera) su hija", reconoció la diva en un móvil con "Hay que ver" y confesó: "No tengo nada contra ella, me dijo que quiere seguir jugando, pero jugando al límite del respeto, no da...".

En ese sentido, la One no se guardó nada: "Yo no sé cual es su límite del respeto. Soy independiente de lo que dice la gente". Fiel a su estilo, agarró una de sus lolas y lanzó: "Me la recontra succionan".