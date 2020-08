La declaración de Adabel Guerrero durante su presentación en el " Cantando 2020" invita al debate. ¿A quién se le ocurriría convivir con la ex de su marido? ¡A ella! No sólo eso; la bailarina y "la otra" se hicieron grandes amigas.

Adabel comenzó su relación con Martín Lamela en 2008, cuando él todavía estaba casado con Claudia Escobar, quien aseguraba entonces que todavía vivían juntos. Eso enrareció los inicios del romance y por supuesto enemistó a ambas mujeres, pero el tiempo hizo su trabajo limando asperezas y acercando posiciones. El año pasado Guerrero ya hablaba de Escobar ¡como su mejor amiga! y que pasó de ser su enemiga a su persona de confianza.

Incluso, en 2018, luego de dar a luz, Adabel y Martín pasaron por una gran crisis y fue Claudia quien le puso el hombro y la "bancó" hasta que las cosas mejoraron.

Adabel Guerrero cantó "Un poco de amor francés" en la ronda de rock. (Jorge Luengo/Laflia)

Este martes Ada contó en el programa de El Trece: "Tengo un cambio de vida muy grande, porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex de mi marido, que es la que me cuida a Lola, con los hijos de Martín, que tuvo con ella", ante la mirada sorprendida de los presentes.

"Hoy es mi mejor amiga. Entonces, decidimos en la cuarentena, ya que ella me cuida a Lola y yo le cuido los hijos a él, que son los hijos de ella, vamos a vivir juntos mientras dure la cuarentena para poder estar juntos. El tema es que, si no, no los dejan entrar al barrio privado", detalló.

Acto seguido el conductor, Ángel de Brito, quiso saber más sobre esta convivencia tan particular y que no suele darse todos los días. "Nos llevamos perfecto. Ya te digo, hoy es mi mejor amiga", le contestó y De Brito acotó: "Se va a quedar Lamela afuera en cualquier momento".