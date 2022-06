Rodrigo de Paul está en Argentina. Recientemente fue visto tomando un café en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, junto a su familia. Además, se espera que pase un largo tiempo junto a su novia, Tini Stoessel, y la acompañe a alguno de sus recitales.

Sin embargo, corría el rumor de que el futbolista no había visto a sus hijos. Desde "Socios del Espectáculo" trataron de comunicarse con Camila Homs, la ex del jugador y madre de sus dos nenes, y preguntarle si esta versión era cierta, pero no obtuvieron respuesta. Esto hizo que el halo de misterio aumentara.

Rápidamente, desde el entorno de De Paul enviaron una imagen que desmitificó todos los rumores y no dejó lugar a dudas. Se puede ver al futbolista junto a su familia y a su hija mayor.

La foto de Rodrigo de Paul junto a su hija en su viaje a la Argentina

Rodrigo De Paul junto a su hija y el resto de su familia.

¿Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se van a vivir juntos?

Actualmente, Tini se encuentra de gira por el país y el futoblista se le sumará para las fechas que tiene en Santa Fe y Córdoba.

Estefi Berardi dijo en "LAM": "Van a dar un paso muy importante como pareja porque están buscando departamento para irse a vivir juntos los tiempos que Rodrigo de Paul esté en Buenos Aires".