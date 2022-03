A principios de año, el hijo de Antonio Ríos, Daniel, fue detenido por una denuncia en su contra en la que lo acusaban de haber abusado sexualmente a una menor de 8 años. El hecho habría ocurrido en 2018 y hace varios meses que los padres de la pequeña pedían por la detención del sujeto que violentó a su hija, que era la sobrina de quien por aquel entonces era su pareja.

.

Ahora, se conocieron más detalles de la situación, en la entrevista que brindó su madre, Lorena Tolosa, en “El Show Del Regreso”, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Ensamble. La mujer relató detalles escalofriantes de lo que habría vivido la menor: "Fue todo grave pero lo que él le hizo a mi hija fue apuntarle con un arma y obligarla a que le practique sexo oral. Que me iba a matar a mí, la manoseó, le apuntó en la cabeza con el arma reglamentaria en la cabeza obligándola a hacer lo que ya mencioné. La semana próxima tengo que ir a ver cómo está caratulada la causa hoy por hoy, a ver si cambió".

En ese sentido, la señora indicó que su hija actualmente tiene 13 años y que ya declaró. Por otro lado, explicó cómo se dio cuenta de lo sucedido.

"No sospechaba nada de él, pero sí veía una conducta diferente en mi hija. En ese entonces, compartíamos la habitación con la nena, porque en ese momento yo vivía con mis padres, yo era mamá soltera, cuando salía de bañarse me cerraba la puerta con llave, quizá yo estaba ahí y me pedía que me vaya… si se cambiaba no se quería cambiar adelante mío… La verdad es que pensé que era porque estaba creciendo, jamás me hubiera imaginado esta terrible situación", expresó.

Daniel Rios junto a su padre, el reconocido cantante, Antonio Rios.

Luego, Tolosa agradeció el rápido accionar de la Justicia y de la policía en el operativo para arrestar al hombre, y aventuró que esa agilidad quizás está relacionada a que Ríos es "hijo de".

Daniel Rios fue detenido en enero.

En referencia a los dichos que hizo Antonio, padre del expolicía, manifestando que era una denuncia falsa, Lorena dijo: "Yo solo quiero Justicia. Yo del señor no voy a hablar, en contra de esa persona no voy. Yo voy contra Daniel Ríos, contra el abusador, contra mi excuñado. Lo que sí voy a decir es: ¿En qué cabeza cabe que una persona va a involucrar a una menor de edad en semejante cosa? Cuando él abusador es familiar tuyo vas a decir que es inocente por más culpa que tenga, no lo vas a reconocer. Están encubriendo a la persona".