Durante las últimas horas, una polémica cayó sobre Flavio Mendoza a raíz de la denuncia de algunos trabajadores de una obra que dirigió. Se trata de "Taboo", que se realizó en 2017 pero tuvo su regreso en 2021, aunque no terminó de la forma que esperaban y la situación del elenco es preocupante.

Según lo que explicó Estefi Berardi en "LAM", Nacho Gonata visibilizó la problemática que tienen. "No les pagaron, les deben plata y no aparecieron los responsables. Algunos culpan a Flavio que tal vez era un empleado de la obra", comentó la periodista. Además, agregó: "El contrato está con el teatro, es un contrato que es un cachivache porque está hecho con el sindicato de variedades, lo que no existe más".

"Flavio los mandaba a hablar con Maxi, el socio de Flavio Mendoza. Él dice que tampoco cobró pero no quiere dar los nombres de las personas que están atrás de la productora. El contrato era super desprolijo", completó la panelista sobre el reclamo de los integrantes del elenco.

Algunas críticas apuntan contra Flavio Mendoza.

"Me da mucha pena porque son artistas increíbles. Perdonen pero no me manden más reclamos relacionados con 'Taboo', hablenlo con Maxi. Si tienen que iniciar acciones legales, inicienlas pero por favor, no me llamen más", fue la respuesta que envió en audio el director con cierta molestia por lo ocurrido.