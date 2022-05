Desde que Shakira comenzó a vivir en España con Gerard Piqué, su pareja y padre de sus hijos, se comenzó a correr el rumor de las malas actitudes que tiene la artista. Sin embargo, con sus buenas acciones solidarias, los comentarios de los programas de televisión quedaban opacados.

De todas formas nuevas versiones comenzaron a surgir luego de que una coordinadora de figuración haya hablado en un programa español al respecto. Ante esto, en "Intrusos" pusieron audios de Cristina Cardenas contando la mala experiencia que tuvo trabajando con la colombiana.

"A Shakira no se la puede mirar, no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo", comenzó explicando la directora a cargo de los actores que hacen de extras en los videoclips de la cantautora.

Y agregó: "Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos". Asimismo, explicó que nadie quiere hacer rodajes con ella por lo complicada que es a la hora de trabajar.

Shakira junto a Rauw Alejandro en el último tema que lanzó llamado "Te felicito".

Finalizó diciendo: "Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje, dijo 'tú no, tú fuera' así señalando con el dedo". La prensa española se quedó sorprendida con el testimonio de Cardenas y un periodista madrileño aseguró que se "le cayó una ídola".

