Rocío Marengo fue acusada por la exesposa de su novio Eduardo Fort de haber incumplido la cuarentena obligatoria que se decretó para evitar la propagación del coronavirus.

Según anunciaron en "Intrusos", el ciclo conducido por Jorge Rial, Karina Antoniali se presentaría en una comisaría para denunciar a la modelo luego de verla en la calle con su exmarido y sus hijas en plena mudanza. La mujer interpretó que la modelo pasaba la cuarentena en su casa sola y que su accionar en la vía pública era indebido.

.

Sin embargo, Marengo rompió el silencio y aclaró lo sucedido: "Yo no rompí ninguna cuarentena, soy la que más quiere cuidar a mi novio y a su familia, pero bueno, a veces hay que dejar hablar y que el tiempo diga las cosas como son".

"Yo estaba trabajando en el programa de Guido Kaczka, mi novio volvió del campo, hubo una charlita familiar y llegamos a la conclusión de que me iba a guardar un tiempo con él hasta ver qué pasaba", explicó en el ciclo "Esto no es Hollywood" por Radio del Plata.

Rocío Marengo mantiene un romance con Eduardo Fort.

"Con todo el dolor del alma me bajé (del ciclo televisivo) porque en el programa de Guido cumplían a rajatabla con los cuidados, realmente me sentía muy contenida, pero bueno, no tenía ganas de estar exponiendo a mi novio, estoy con sus hijos también... Así que fue un debate, pero para minimizar los riesgos, tomamos esa decisión", sostuvo.

A su vez indicó que se sometió al hisopado para comprobar si tiene COVID-19. Tras el resultado, se fue a vivir con su pareja y desde entonces continúan con la convivencia. "Casi ni nos vemos, nos tenemos que mandar mensajes de texto para saber dónde está el otro", concluyó entre risas Rocío.