El nombre de Paulo Londra resuena en los medios tras el lanzamiento de la session 23 con Bizarrap. Pero en medio de su último y tan esperado tema, el éxito del artista se ve opacado por los escándalos judiciales que protagoniza con su ex y madre de sus dos hijas, Rocío Moreno.

Este martes se llevó a cabo la segunda audiencia de mediación entre el cantante y la instagramer en los Tribunales de Familia de Córdoba y no hubo acuerdo. La abogada de Moreno, Luciana Ulla, explicó que la audiencia pasó a cuarto intermedio para el próximo 10 de mayo.

"Espero que salga todo bien, por las nenas, estoy nerviosa y muy angustiada por la situación. La verdad es que muy buena relación no tenemos, sino no estaríamos acá. Igualmente siempre trato de vincular a las nenas con él, es el padre", declaró Rocío ante la presa antes del inicio de la audiencia.

Por su parte, en "Intrusos" revelaron estremecedores datos sobre la citación judicial. Por un lado sostuvieron que Londra ingresó camuflado al establecimiento y por una puerta de servicio. Mientras que el comentario que más llamó la atención fue el que realizaron en relación al vínculo del intérprete musical con Francisca, su hija recién nacida.

"Casi cero contacto hay entre Paulo y su bebé recién nacida. Todo lo que ves publicado son las veces que ellos estuvieron en contacto", indicó Nancy Duré en el ciclo de chimentos.

.

Tiempo atrás, Moreno le recriminó a Paulo Londra que no se hacía cargo de sus hijas y reveló que la dejó sola en su segundo embarazo. "Estaba ausente en la casa y cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía", sostuvo.